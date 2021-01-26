"Укрлендфармінг" став об'єктом політичної помсти керівництва НАБУ, - Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що його агрохолдинг "Укрлендфармінг" став об'єктом політичної помсти з боку керівництва НАБУ.

Про це Бахматюк заявив в інтерв'ю УНІАН.

"В лютому буде якраз півтора року, як ця епопея триває, хоча, загалом, наша неприємна історія з НАБУ нараховує вже понад п'ять років. Це демонстрація наслідків війни системи проти великого успішного підприємства. Зупинка наших підприємств - це наслідок правового, економічного, репутаційного терору", - заявив Бахматюк.

За його словами, "Укрлендфармінг" - велика компанія, в неї входить 340 підприємств і працює близько 30 000 осіб.

"Це компанія, яка інтегрована в міжнародне економічне співтовариство через експортні операції, яка є великим гравцем на внутрішньому ринку. Ми були фактично змушені закрити 37 своїх підприємств - це близько 6-7 тисяч осіб за напрямом тваринництва і приблизно 6 000 осіб за напрямом птахівництва, працівників комбікормових заводів і інших підприємств пов'язаних видів діяльності", - додав бізнесмен.

В результаті тиску закриваються всі банківські ліміти, а постачальники працюють на умовах, які набагато гірші, ніж для інших виробників, оскільки вони бачать ризики в компанії, зазначає Бахматюк.

"У нас немає доступу до кредитного ресурсу, і я вже не кажу про те, що у всіх нормальних країнах держава підтримує і фінансово, і політично таких важливих товаровиробників, які надають роботу стільком людям, а в Україні - "Укрлендфармінг" став об'єктом політичної помсти керівництва державного органу. Про це легко говорити, але шкода, що за один день 13 000 людей залишилися без роботи. І для того, щоб зберегти інші 17 000, компанія змушена скорочуватися. Ми досі сподіваємось, що якимось чином цей терор буде припинено, але поки що, як бачимо, ніхто не хоче нічого робити в цьому напрямку ", - каже Олег Бахматюк.

Він також зазначає, що найбільше постраждав напрям тваринництва, оскільки розведення великої рогатої худоби не підтримується державою, ці підприємства підтримувалися дотаціями з самої компанії. Також був закритий ряд птахофабрик.

Водночас за його словами, в кращі часи компанія щорічно платила до 3 мільярдів гривень податків до бюджету.

"Вже зараз можна констатувати, що ми заплатили податків менше на півтора мільярда гривень. На 25-30 відсотків ми зменшили обсяг виробництва і, відповідно, впали доходи компанії, можливості капітальних інвестицій, а 13 000 осіб опинилися на вулиці - це найгірший результат", - резюмував Бахматюк.

Нагадаємо, справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука й Олега Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення НАБУ по цій справі.

Сам директор НАБУ Артем Ситник був визнаний судом винним у вчиненні корупційних дій і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком у суді над Ситником був радник сестри Бахматюка.