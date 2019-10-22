"Укрлендфармінг" сертифікований як дружній до навколишнього середовища виробник

Підприємства та елеватори групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming PLC) українського бізнесмена Олега Бахматюка в черговий раз успішно пройшли сертифікацію ISCC. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Щорічно Ukrlandfarming PLC підтверджує статус виробника стійкої продукції, який турбується про скорочення викидів парникових газів в атмосферу і контролює CO2 на кожному етапі руху зерна - від обробки для вирощування сільськогосподарських культур до відправки продукції кінцевому споживачеві.

"Сертифікат ISCC, який в черговий раз отримали підприємства "Укрлендфармінг", свідчить про те, що наша продукція виготовлена способом, який не завдає шкоди навколишньому середовищу. Виробництво відбувається з дотриманням принципів соціальної відповідальності та із застосуванням ефективних систем управління. Отримання такого сертифіката для виробника важливе не тільки для роботи на європейському та інших міжнародних ринках, але і свідчить про відповідальність компанії в питаннях захисту навколишнього середовища, - зазначила директор з продажу холдингу Олеся Калинчук. - Ми не користуємося певними засобами захисту рослин, які активно використовуються іншими підприємствами через привабливу ціну, у нас посилений контроль за якістю і кількістю пального і за якістю насіннєвого матеріалу. Всі ці заходи впливають на кінцеву якість вирощеної продукції і сприяють збереженню навколишнього середовища".

ISCC є незалежною організацією, яка впроваджує систему сертифікації сировини та продуктів. ISCC розроблена у відповідності з вимогами Директиви 2009/28 / ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел. Метою Директиви є збільшення частки використання біопалива та зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Важливим також є забезпечення екологічно відповідального і сталого виробництва.

Група компаній "Укрлендфармінг" - один з найбільших сільськогосподарських холдингів України, обробляє понад 500 тис. га родючих земель і входить в топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, на виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса і молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.