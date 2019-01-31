"Укрлендфармінг" вирішує проблему зневоднення грунтів на півдні України

Аграрії вирішують проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель

Крупнейший агрохолдинг Европы Группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка решает проблему с накоплением и правильным использованием влаги земель юга Украины, которые страдают от обезвоживания. Об этом заявил заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух, сообщает РБК-Украина.

Из 60,4 млн га, на которых расположена Украина, 23–25 млн га страдают от недостатка влаги. Глобальное потепление и отсутствие развитой системы орошения делает нехватку влаги в почве критической проблемой для земледелия.

По словам Фантуха, рациональные приемы обработки земли, накопление и правильное использование влаги помогают решать проблему низкой влажности земель юга Украины.

"Центральным вопросом в последние годы является накопление влаги в почве и ее рациональное использование. Он остро встает практически во всех наших региональных управлениях. Для сохранения влаги следует использовать правильные приемы обработки земли, минимизировать технологические операции, что позволит максимально накапливать влагу в почве", - сказал он.

По словам эксперта, в южных региональных управлениях "Укрлендфарминга" в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях севооборот включает парового предшественника как основной фактор накопления влаги в степной зоне. Кроме пара, в данной климатической зоне на арендованных землях в севообороте культивируются озимая пшеница, озимый рапс и товарный подсолнечник.

Один из крупнейших агрохолдингов Европы, "Укрлендфарминг" управляет наибольшим в Украине банком плодородных черноземов общей площадью и более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. Группа компаний традиционно использует прогрессивные технологии земледелия, что позволяет получать высокую урожайность на землях всех кластеров агрохолдинга.