"Укрлендфармінг" вирішує проблему зневоднення грунтів на півдні України

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Аграрії вирішують проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель

Найбільший агрохолдинг Європи Група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка вирішує проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель півдня України, які страждають від зневоднення. Про це заявив заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух, повідомляє РБК-Україна.

З 60,4 млн га, на яких розташована Україна, 23-25 млн га страждають від нестачі вологи. Глобальне потепління і відсутність розвинутої системи зрошення робить нестачу вологи в грунті критичною проблемою для землеробства.

За словами Фантуха, раціональні прийоми обробки землі, нагромадження і правильне використання вологи допомагають вирішувати проблему низької вологості земель півдня України.

"Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в грунті і її раціональне використання. Він гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в грунті", - сказав він.

За словами експерта, у південних регіональних управліннях "Укрлендфармінга" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміна включає парового попередника як основний чинник накопичення вологи в степовій зоні. Крім пару, в даній кліматичній зоні на орендованих землях у сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак товарний соняшник.

Один з найбільших агрохолдингів Європи, "Укрлендфармінг" управляє найбільшим в Україні банком родючих чорноземів загальною площею більш ніж 300 підприємствами у 600 населених пунктах України. Група компаній традиційно використовує прогресивні технології землеробства, що дозволяє отримувати високу врожайність на землях усіх кластерів агрохолдингу.