ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Укрлендфармінг" вирішує проблему зневоднення грунтів на півдні України

Новини » АПК    31.01.2019 - 12:15
"Укрлендфармінг" вирішує проблему зневоднення грунтів на півдні України
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Аграрії вирішують проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель

Найбільший агрохолдинг Європи Група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка вирішує проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель півдня України, які страждають від зневоднення. Про це заявив заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух, повідомляє РБК-Україна.

З 60,4 млн га, на яких розташована Україна, 23-25 млн га страждають від нестачі вологи. Глобальне потепління і відсутність розвинутої системи зрошення робить нестачу вологи в грунті критичною проблемою для землеробства.

За словами Фантуха, раціональні прийоми обробки землі, нагромадження і правильне використання вологи допомагають вирішувати проблему низької вологості земель півдня України.

"Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в грунті і її раціональне використання. Він гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в грунті", - сказав він.

За словами експерта, у південних регіональних управліннях "Укрлендфармінга" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміна включає парового попередника як основний чинник накопичення вологи в степовій зоні. Крім пару, в даній кліматичній зоні на орендованих землях у сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак товарний соняшник.

Один з найбільших агрохолдингів Європи, "Укрлендфармінг" управляє найбільшим в Україні банком родючих чорноземів загальною площею більш ніж 300 підприємствами у 600 населених пунктах України. Група компаній традиційно використовує прогресивні технології землеробства, що дозволяє отримувати високу врожайність на землях усіх кластерів агрохолдингу.

Бахматюк розповів про стратегію Ukrlandfarming ULF Бахматюка інвестував 2 млн нову лінію з виробництва комбікормів
Новини України УкрлендфармінгОлег БахматюкUkrlandfarming
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся