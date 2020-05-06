"Укрлендфармінг" провів кращу за термінами посівну за 3 роки, - Бахматюк

Найбільший в Європі за розмірами земельного банку агрохолдинг "Укрлендфармінг" завершує посівні роботи, посіявши вже 340 тис. га. Про це повідомив власник холдингу Олег Бахматюк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

"Як це не дивно, ми провели посівну за останні три роки в найкращі терміни. Якщо для багатьох карантин став несподіваним випробуванням, то ми були до нього готові набагато краще. Ми звикли жити в цейтноті з обмеженим доступом до фінансових ресурсів", - сказав Бахматюк.

Бізнесмен також додав, що агросектор найменш постраждав від пандемії, ціни на сировинну агропродукцію тримаються, хоча ситуація на ринку біоетанолу буде тягнути вниз ціну на кукурудзу та соняшник.

За його словами, компанія поки не встигла отримати вигоду від зниження цін на нафтопродукти й мінеральні добрива, оскільки завчасно закупила їх для посівної, однак якщо така цінова ситуація на цих ринках збережеться до періоду збору врожаю і далі восени, то це позитивно відіб'ється на показниках "Укрлендфармінга".

Водночас бізнесмен спрогнозував, що падіння ВВП України навряд чи буде меншим, ніж у США і Європі й складе 10-15%. На його думку, країні необхідно навчитися жити в нову епоху національного економічного егоїзму.

"Україна поки навіть не почала консолідувати свої можливості", - вважає Бахматюк.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України і є одними з найбільших платників податків в Україні.