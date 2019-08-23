"Укрлендфармінг": потрібно вкладати кошти в проекти разом з ОТГ

В одному з найбільших в Україні за розмірами земельного банку, агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, співпрацю з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ) вважають правильною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.

За словами начальника відділу земельних ресурсів "Укрлендфармінгу" Світлани Щиборщ, за кожен гектар орендованої землі агрохолдинг виділяє на потреби сільрад і ОТГ соціальний внесок. Цільове призначення отриманих коштів в основному визначається на сесії сільради.

"Звичайно, у нас є своє бачення розвитку території, і ми спільно з головою або ОТГ села визначаємо пріоритети з кола нагальних питань. В результаті зусиллями нашого холдингу вирішуються багато проблем сучасних сіл: відновлення доріг, ремонти приміщень освітніх і медичних установ, водопроводів, а також організація культурного дозвілля - святкування державних та релігійних свят, днів села, проведення спортивних змагань для місцевих жителів і т. д. На жаль, люди виїжджають з села. Але ми налаштовані позитивно, тому що дбаємо про жителів сіл", – розповіла Щиборщ.

У більшості випадків у агрохолдингів, які створюють робочі місця на селі та наповнюють місцеві бюджети громад, і у місцевої влади налагоджена співпраця з питань розвитку інфраструктури та вирішення соціальних питань.

"Як правило, у нас формується ефективна взаємодія з місцевою владою. Але ось один з небагатьох негативних моментів: за час створення ОТГ були випадки, коли головою об'єднаної громади обирали нашого прямого конкурента по земельному банку. Які можуть бути відносини з такими головами? Але такі випадки поодинокі, ми всі живемо дружно", - розповіли в УЛФ.

З позитивних прикладів такого співробітництва в агрохолдингу назвали Лохвицький та Гадяцький райони Полтавської області або Овруцький район Житомирської області, де розташований Поліський кластер "Укрлендфармінг".

"В Поліссі новостворена Овруцька ОТГ з нашою допомогою буквально нещодавно побудувала п'ять автобусних зупинок в населених пунктах, де ми орендуємо землю. Наш агрохолдинг ремонтує дороги у всіх 22 областях, де працює, і в цілому активно підтримує інфраструктуру сіл, піклується про його благоустрій та соціальній сфері. В багато проектів частково ми вкладаємо кошти, частково - ОТГ. Так і повинно бути", - вважають в агрохолдингу.

Група компаній "Укрлендфармінг" - найбільший сільськогосподарський холдинг України, що обробляє понад 500 тис. га родючих земель і входить в топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку.

Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса і молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.