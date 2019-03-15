"Укрлендфармінг" почав весняно-польові роботи в шести областях

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Зокрема, група компаній засіяла вівсом 57 га в Тернопільській області

Один з найбільших агрохолдингів Європи - група компаній "Укрлендфармінг" - станом на 14 березня розпочала весняно-польові роботи в шести областях України. Про це повідомив заступник генерального директора з виробничих питань Віктор Спаський, повідомляє РБК-Україна.

"У зв'язку з підвищенням температури повітря і формування фізичної стиглості грунту проводиться ранньовесняне закриття вологи. Такий агрономічний прийом проведено на більш ніж 8 тис. га землі переважно у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Також почалися польові роботи у Вінницькій та Житомирській областях", - сказав Спаський.

Він також зазначив, що на інших територіях групи компаній "Укрлендфармінг" заплановані роботи будуть проводиться при досягненні оптимальних метеорологічних умов.

Крім того, зазначив Спаський, група компаній вже почала сівбу вівса в Тернопільській області. За його словами, на сьогодні цією культурою засіяно 57 га. Він також додав, що група компаній завершує підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку на всій території України.

"Ми завершуємо підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку на всій території України і вносимо заплановані добрива у відповідності з технологічними картами під ярі культури", - сказав Спаський.

За його словами, на сьогодні внесення добрив здійснюється під кукурудзу на зерно, соняшник, сою та кукурудзу на силос.

Як відомо, в 2019 році завдяки вдалим погодним умовам, більша частина посівів озимих групи компаній "Укрлендфармінг" знаходиться в хорошому стані. Згідно з даними МінАПК, 7 березня в семи областях України розпочалися весняно-польові роботи.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.