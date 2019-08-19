"Укрлендфармінг" інвестував близько 1 млн доларів в очисні системи елеваторів

Один з найбільших агрохолдингів Європи "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка інвестував близько 1 млн дол. в очисні установки власних елеваторних комплексів. Про це повідомив керівник департаменту зернозберігання і комбікормового виробництва "Укрлендфармінг" Володимир Сущенко, передає РБК-Україна.

Обсяг інвестицій "Укрлендфармінг" в обладнання, монтаж і запуск систем очищення власної елеваторної мережі, потужність якої більш як 2,6 млн тонн одночасного зберігання зерна, за останні три роки склав близько 1 млн доларів.

Ще 400 тисяч гривень агрохолдинг витратить на екологічні заходи одного з елеваторних комплексів в цьому році. Серед сучасних систем, якими обладнані елеватори "Укрлендфармінг" - аспіраційні, повітроочисні системи, високоякісні фільтри-пиловловлювачі від світових лідерів - компаній Pulsejet і MacProcess.

"У поточному році ми встановлюємо систему пневмосепарування зерна від пилу та квіткової плівки продуктивністю 200 т / год по зерну кукурудзи з допомогою комплексної установки ВМЗ - 200 на елеваторі ТОВ СП Нива в місті Дубно вартістю близько 400 тис. грн. Дубенський елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг" потужністю 285 тис. тонн одночасного зберігання зерна. Підприємство володіє усіма дозвільними документами на викиди, регулярно проходить перевірки державними органами контролю. Дослідження проб повітря з прилеглих до комплексу територій не показують наявності ніяких шкідливих домішок, вміст зернового пилу значно менший гранично допустимих норм. Підприємство продовжує модернізувати і удосконалювати системи очищення", - повідомив Сущенко.

Група компаній "Укрлендфармінг" управляє однією з найбільших в Україні мережею елеваторних комплексів, два з яких - найбільші в Євразії. "Укрлендфармінг" є одним з лідерів серед українських агропромислових холдингів і займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом.

До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агропромислових кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське "загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям 10,5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.