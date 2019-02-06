"Укрлендфармінг" домовився про реструктуризацію 4,4 млрд грн перед "Ощадбанком"

Переговори тривали більше року

Группа компаний "Укрлендфарминг" с подконтрольным ей агрохолдингом “Авангард” подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным "Ощадбанком” на сумму 4,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы компаний.

По данным пресс-службы, процесс переговоров длился больше года и был реализован с использованием закона о финансовой реструктуризации. Так, согласно закону, для проведения обзора финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей был привлечен независимый эксперт - международная аудиторская компания Ernst&Young. Соглашение о реструктуризации было подписано 04 февраля 2019 года.

Как заявил владелец и СЕО группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, достижение договоренностей с "Ощадбанком" - это позитивное событие как для компании, так и страны в целом.

"Сегодня "Укрлендфарминг", несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решение "Ощадбанка" - это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 тысяч сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и производим около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижения договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как "Укрлендфарминг" с государственным крупным банком - это также сигнал для международных инвесторов. Сигнал, что стало возможно вести в Украине бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели в экономике и политической ситуации, которая сложилась после 2014 года", - сказал он.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеством созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко, а агрохолдинг “Авангард”, который входит в Группу, является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В "Укрлендфарминг" работает около 30 тысяч человек.