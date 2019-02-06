"Укрлендфармінг" домовився про реструктуризацію 4,4 млрд грн перед "Ощадбанком"

Переговори тривали більше року
Група компаній "Укрлендфармінг" із підконтрольним їй агрохолдингом “Авангард” підписала угоду про реструктуризацію своїх зобов’язань перед державним "Ощадбанком” на суму 4,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.
За даними прес-служби, процес переговорів тривав більше року і був реалізований із використанням закону України про фінансову реструктуризацію. Так, згідно з законом, для проведення огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників був залучений незалежний експерт - міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young. Угода про реструктуризацію була підписана 04 лютого 2019 року.
Як заявив власник та СЕО групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, досягнення домовленостей із "Ощадбанком" - це позитивна подія як для компанії, так і країни в цілому.
"Сьогодні "Укрлендфармінг", зважаючи на виклики, пов‘язані з втратою активів на Сході країни та в Криму, змогла стабілізувати діяльність. Щоб розвиватися далі нам необхідно отримати часовий проміжок для погашення старих кредитів. Рішення "Ощадбанку" - це підтримка реального сектору економіки, адже зараз в нашій компанії працює 30 тисяч співробітників, ми платимо мільярди гривень податків і виробляємо біля 1% ВВП України. Ми вдячні команді банку за професійну роботу. Досягнення домовленостей про реструктуризацію такого великого холдингу як "Укрлендфармінг" із державним крупним банком - це також сигнал для міжнародних інвесторів. Сигнал, що стало можливо вести в Україні бізнес, навіть зважаючи на макроекономічні показники в економіці і політичну ситуацію, яка склалась після 2014 року", - сказав він.
Група компаній "Укрлендфармінг" - найбільший український агрохолдинг за об’ємом земельного банку і кількістю створених робочих місць. Виробляє зерно, м’ясо та молоко, а агрохолдинг “Авангард”, який входить в Групу, є найбільшим виробником яєць та яєчних продуктів не тільки в Україні, а й Європі. В "Укрлендфармінг" працює біля 30 тисяч осіб.