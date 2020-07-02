"Укрлендфармінг" Бахматюка розпочав акцію під САП з вимогою виконати рішення суду

Працівники одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" прийшли під САП з вимогами виконати рішення суду і закрити справу проти акціонера компанії Олега Бахматюка.

Про це повідомляють "Українські новини".

Працівники агрохолдингу стверджують, що уже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує цією справою компанію, в якій працює 27 тисяч осіб, яка виробляє 1% ВВП і яка за останні 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків.

Мітингувальники стверджують, що зволікання САП з виконанням рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, паралізує роботу агрохолдингу. Аграрії принесли звернення до керівника САП з приблизно 30 тисячами підписів, і вимагають, щоб він виконав вимоги закону і рішення суду. Звернення забрав заступник Назара Холодницького - Максим Грищук, але від коментарів відмовився.

На мітингу працівникам прокуратури роздавали яйця, які виробляє агрохолдинг, з написами "Стоп терор" - як нагадування про те, що від прокурорів залежить доля тисяч працівників підприємства. Аграрії вимагають закриття справи за рішенням суду до наступного понеділка й обіцяють приходити під САП з акціями протесту кожен день, поки вимога закону не буде виконана прокурорами.

Нагадаємо, справу проти акціонера агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка було відновлено постановою колишнього заступника генпрокурора Касько з численними порушеннями законодавства після того, як вже було розслідувано і закрито рішеннями судів через відсутність складу злочину.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про те, що відновлення справи є незаконним. Генпрокуратура за рішенням суду скасувала незаконну постанову про відновлення справи. Тепер справа повинна закрити САП, яка здійснювала процесуальний нагляд над слідством.