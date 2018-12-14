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"Укрлендфармінг" Бахматюка: використання безпілотників допомагає підвищити якість врожаю компанії

Новини » АПК    14.12.2018 - 14:27
"Укрлендфармінг" Бахматюка: використання безпілотників допомагає підвищити якість врожаю компанії
Ілюстративне фото (прес-служба)

Компанія планує істотно збільшити власний флот дронів

Безпілотники допомагають підвищити якість врожаю. Про це заявляє група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, найбільший агровиробник України, який активно впроваджує інноваційні технологічні системи для поліпшення якості виробленої продукції.

Так, компанія використовує безпілотники в агровиробництві і заявляє про плани істотного збільшення власного флоту дронів для підвищення якості врожаю.

"Великі агропідприємства і в усьому світі починають активно використовувати дрони у виробництві. "Укрлендфармінг" також використовуює безпілотники як для збору та аналізу оперативної інформації агрономами, так і в цілях безпеки. Дрон - це польовий помічник нашого агронома. Можна побачити найкращим чином стан різних рослин і прийняти рішення щодо проведення обприскування, щоб погасити зростання бур'янів, або підгодівлі, щоб відновити стан вегетації рослин, - розповів заступник генерального директора з питань аграрних IT-інновацій групи компаній Ukrlandfarming Володимир Бабій. - Плани щодо подальшого розвитку цього напрямку полягають у закупівлі більшої кількості дронов і з часом підключення до них такого програмного забезпечення, яке проводило б автоматичний аналіз по індексу NDVI (normalized difference vegetation index, нормалізований відносний індекс рослинності) проблемних ділянок".

За словами фахівця, штучний інтелект буде підказувати агрономові прямо, що йому необхідно робити при роботі з тою чи іншою проблемною ділянкою на полі, а системний аналіз дозволить стежити за високою якістю врожаю. У планах Ukrlandfarming також покупка великого безпілотного апарату, щоб можна було за один політ охопити якомога більшу площу землі і передати інформацію для обробки.

Група компаній " Укрлендфармінг" управляє найбільшим в Україні банком чорноземів та є лідером з виробництва яєць в Європі. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільш високотехнологічних підприємств в агросекторі, а так само найбільшими платниками податків в Україні.

Ukrlandfarming Бахматюка виступив за екологічну електроенергетику з використанням відходів виробництва Антибіотики у тваринництві повинні жорстко контролюватися державою, - ULF Бахматюка
Новини України Олег БахматюкUkrlandfarmingУкрлендфармінг
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