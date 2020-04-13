В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза

У всіх підприємствах агрохолдингу "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка вже проходить посівна кампанія 2020, лише в деяких господарствах посівна почалася пізніше через погодні умови. Про це повідомив керівник департаменту розвитку та інновацій "Укрлендфармінг" Володимир Фантух в коментарі latifundist (російськомовна версія).com, передає РБК-Україна.

"Почали посівну з Херсонської та Миколаївської областей. У Херсонській області залишилося сіяти 2,5 дня. 8 квітня закінчили сіяти соняшник в Миколаївській області. За планом на посівну соняшнику виділяємо 5-8 днів, щоб отримати більш або менш однакові сходи в кожному регіоні. На кукурудзу виділили 10-15 робочих днів. Таким чином, плануємо завершити посівну кампанію до 1 травня", - зазначив Володимир Фантух.

За його словами, у компанії змінилася структура посівних площ в цьому сезоні. Близько 60% займають площі під кукурудзою, близько 30% - під соняшником і 10% - під соєю.

"Стан озимої пшениці на полях хороше. Заморозки негативно вплинули на посіви, але вузол кущіння не порушений. Озимий ріпак сильно пошкоджені морозами. У деяких районах мороз був до -10°С, щоб зняти пошкодження ріпаку та зменшити розвиток бактеріальних і грибкових інфекцій, ми вносимо фунгіцид на основі діючої речовини карбендазім, яке починає працювати при +5°С", - додав Фантух.

Враховуючи ситуацію з грунтовою вологою, точніше, її відсутністю, Володимир Фантух вважає, що без використання азотних добрив можна взагалі нічого не отримати, тому в компанії внесли деякі зміни в програму, а також зробили диференційоване внесення добрив.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни. Група компаній Олега Бахматюка займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України.