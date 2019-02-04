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У Ukrlandfarming розповіли, як зупинити деградацію українських земель

Компанія підвищує врожайність українських земель

"Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), крупнейший по размерам земельного банка агрохолдинг Украины украинского бизнесмена Олега Бахматюка, благодаря органическим удобрениям, технологиям обработки земли и планированию севоборота успешно сохраняет плодородие и повышает урожайность украинских земель. Об этом рассказал заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух, сообщает РБК-Украина.

Самые популярные у отечественных аграриев культур - кукуруза и подсолнечник, особенно активно потребляют питательные вещества из почвы. Результат - снижение процентного содержания гумуса в черноземах, то есть их деградация. Ответственные агрокомпании должны соблюдают правила севооборота - разумного, агрономически обоснованного чередования культур, высаживаемых на одном и том же участке земли. Это позволяет не только сберечь украинские черноземы, но и говорить о получении высоких урожаев в будущем, уверены у Бахматюка.

В южных региональных управлениях "Укрлендфарминга" в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях севооборот включает парового предшественника как основной фактор накопления влаги в степной зоне. Кроме пара, в данной климатической зоне на арендованных землях в севообороте культивируются озимая пшеница, озимый рапс и товарный подсолнечник.

"По компании введено планирование севооборотов как минимум на три-четыре года вперед с обязательным выращиванием бобовых культур как мощного накопителя азота, что формирует его запасы за счет естественной азотфиксации. Такой культурой у нас выступает соя, которая занимает более 40 тыс. га. Для максимальной фиксации азота из воздуха и дальнейшего использования его растениями мы в обязательном порядке проводим 100%-ную инокуляцию семян сои перед посевом", - рассказал Фантух.

Кроме планирования севоборота, для сохранения плодородия агрохолдинг использует рациональные приемы обработки почвы, правильного использования влаги, а также активно использует органические удобрения своего производства.

"Центральным вопросом в последние годы является накопление влаги в почве и ее рациональное использование. Он остро встает практически во всех наших региональных управлениях. Для сохранения влаги следует использовать правильные приемы обработки земли, минимизировать технологические операции, что позволит максимально накапливать влагу в почве. Мы обязательно используем органические удобрения - более 267 тыс. т навоза и свыше 75 тыс. т птичьего помета - как побочный продукт деятельности животноводческого подразделения. В основном указанные удобрения используются в кормовых севооборотах для получения максимальных урожаев кормовых культур", - добавил Фантух.

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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