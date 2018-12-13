Ukrlandfarming Бахматюка виступив за екологічну електроенергетику з використанням відходів виробництва

Ілюстративне фото (прес-служба)

Україна входить в десятку країн з найкращим потенціалом для виробництва біогазу

Агрохолдинг "Авангард", що входить в групу компаній одного з найбільших українських агровиробників, "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, побудував власний біогазовий завод для виробництва електроенергії в Херсонській області, повідомляє прес-служба холдингу.

Як повідомляється, Україна володіє власним невичерпним джерелом для виробництва газу - сільськогосподарською органікою і входить в десятку країн з найкращим потенціалом для виробництва біогазу. А головне, що біогаз - один з екологічно чистих джерел виробництва електроенергії.

Слідуючи світовим трендам використання екологічно чистих способів виробництва енергії з відновлюваних джерел, один з найбільших агровиробників України заявляє про запуск власного виробництва електроенергії з біогазу і про подальше нарощування генеруючих потужностей.

Відзначається, що найбільш ефективно використовувати біогаз прямо на місці його виробництва, забезпечуючи відразу місцевих споживачів теплом і електрикою. Саме тому, як зазначається, нове підприємство межує з птахофабрикою "Чорнобаївка" агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг") в Херсонській області. Вже збудована і працює перша черга. Потенціал другої черги - в два рази більше. А потужність третьої черги планується ще в чотири рази більше першої черги. Як заявляє представник агрохолдингу "Авангард", в плани групи компаній Ukrlandfarming закладено розширення використання даного досвіду і на інших підприємствах групи.

Виробництво електричної енергії на новому заводі здійснюється двома модульними когенераційними біогазовими установками встановленою потужністю 1560 кВт кожна (сумарно 3,12 МВт), які укомплектовані стаціонарним чотиритактним газовим двигуном внутрішнього згорання і трифазним синхронним генератором. Паливо для двигуна - біогаз, який виробляється на новому біогазовому заводі. Вироблений газ з біореактора через систему очищення від сірки надходить на установки електростанції, які перетворюють енергетично високоякісний біогаз в електричну енергію для передачі в мережі АТ "ЕК "Херсонобленерго" за мінусом електроенергії, яка йде на власні потреби заводу і птахофабрики. Для передачі виробленої електроенергії в мережі АТ "ЕК "Херсонобленерго" біогаззаводом побудована однотрансформаторна підстанція 0,4/10 кВ.



Група компаній " Укрлендфармінг - найбільший агровиробник в Європі, керуючий найбільшим в Україні банком чорноземів. Агрохолдинг "Авангард", що входить до складу групи Ukrlandfarming, є лідером з виробництва яєць не тільки в Україні, але й у всій Європі. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.