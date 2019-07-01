Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні сьогодні, 1 липня, буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес -службу ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях очікується надзвичайна пожежна небезпека.

За інформацією синоптика, Наталки ДІденко, в Україну повертається спека 1-2 липня, а температурні стовпчики перевищуватимуть +30.

"Липень в Україні почнеться з поверненням спеки. Завтра - знову за +30 градусів. Сухо, сонячно. Але 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде" - зазначає Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні послабить температуру на найближчому тижні, мешканці країни це відчують вже завтра, 2 липня.Синоптики попереджають, що липневого тепла не буде. Вже від завтра, 2 липня, з Півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі і грози в північних областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні складе від +20 до +24,5 градусів тепла. Це, за даними синоптиків, на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.