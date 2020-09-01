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Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць осені

Автор: Олександр Білоус

Заморозки можливі у другій половині місяця

У вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

"Вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, здійснюється перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла у бік зниження, що означає початок осені", - йдеться в повідомленні.

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За даними спостережень синоптиків, середня місячна температура повітря вересня складає 12-19 градусів тепла, в гірських районах 8-13 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 30-39 градусів, в гірських районах 22-29 градусів. Абсолютний мінімум - 1-8 градусів морозу, на півдні місцями 0-4 градусів тепла.

Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах, в гірських районах та місцями у північних та центральних областях - в першій декаді.

Середня місячна кількість опадів складає 27-62 мм, в Карпатах та на Закарпатті переважно 71-125 мм.

Нагадаємо, до дня 29-ї річниці незалежності України кліматологами Центральної геофізичної підготовлено огляд погоди за 29 років. Середньодобова температура за цей період склала 19,1 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди
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