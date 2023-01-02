"Укргаздобыча" лишь несущественно сократила добычу в 2022 году, несмотря на войну

За 2022 год "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). Это всего на 3% меньше, чем за 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"В 2022 году "Укргаздобыча", несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, сохранила стабильную добычу природного газа", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такой результат стал возможным в условиях, когда сотни производственных объектов и единиц оборудования подверглись обстрелам, многие месторождения и сотни скважин "Укргаздобычи" находились или до сих пор находятся под оккупацией или вблизи линии фронта.

За 2022 год "Укргаздобыча":