"Укргаздобыча" лишь несущественно сократила добычу в 2022 году, несмотря на войну
За 2022 год "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). Это всего на 3% меньше, чем за 2021 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .
"В 2022 году "Укргаздобыча", несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, сохранила стабильную добычу природного газа", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, такой результат стал возможным в условиях, когда сотни производственных объектов и единиц оборудования подверглись обстрелам, многие месторождения и сотни скважин "Укргаздобычи" находились или до сих пор находятся под оккупацией или вблизи линии фронта.
За 2022 год "Укргаздобыча":
- Пробурила 47 новых скважин, что почти равно показателю прошлого года. При этом буровики компании установили сразу два рекорда бурения за последние как минимум 15 лет: месячной и суточной проходки.
- Выполнила 74 гидроразрыва пластов, достигнув еще одного рекорда – наибольшего количества операций собственным флотом в месяц.
- Удержала на высоком уровне количество других операций: 191 капитальный ремонт скважин, 486 операций колтюбинговыми установками, 2333 геофизических операций.
- Оборудовала системами механизированной добычи 141 скважину -это почти вдвое больше чем в 2021 году.
Напомним, ракетные атаки России на Украину осенью 2022 года повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.