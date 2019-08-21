"Укргазбанк" заявив про спробу злочинного заволодіння його майном

Державний "Укргазбанк" вживає всіх заходи по запобіганню незаконному заволодінню його активами - заставним майном, і вважає дії харківських боржників очевидними фактами злочинної змови між учасниками кримінальної схеми, метою яких є виведення з-під застави та реалізація предмета іпотеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву банку.

Як повідомляє держбанк, в 2016 році між ним і позичальником ТОВ "ПФК" Магнум" в особі Ліпіна Д.В. був укладений кредитний договір з лімітом кредитування в розмірі 15 млн грн зі строком користування до 26.09.2017.

При цьому для забезпечення виконання кредитних зобов'язань між банком та ТОВ "Омега Плюс Харків" (в особі Орданяна П. О.) був укладений договір іпотеки, згідно з яким в іпотеку для "Укргазбанку" були передані нежитлові приміщення площею 340,8 кв. м за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 3.

"У зв'язку з невиконанням позичальником своїх зобов'язань щодо своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами, "Укргазбанк" на підставі договору іпотеки почав процедуру стягнення заставного майна. Позичальник, у свою чергу, в особі Орданяна П.О., директора ТОВ "Омега Харків Плюс" з метою ухилення від виконання зобов'язань за кредитним договором та уникнення виведення банком заставного майна за забезпечення за договором іпотеки, діючи за попередньою змовою з Ліпініним Д. В., керівником ТОВ "ПФК "Магнум", 05.09.2017 звернувся до Господарського суду Харківської області за визнанням ТОВ "Омега Плюс Харків" банкрутом. З незрозумілих причин 03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ "Омега Плюс Харків" визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура суспільства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили в банку, рішенням Московського районного суду (головуючий суддя - Майстренко О.М.) від 24.05.2018 р. право власності на нежитлові приміщення раптово було повернуто Сташис О.В., яка була первинним власником об'єкта.

У фінустанові відзначили, що вказане рішення суду було винесено з порушенням норм процесуального права і без участі банку, тому успішно оскаржене у Харківському апеляційному суді.

"При цьому позичальник, в особі посадових осіб ТОВ "Омега Плюс Харків" та ТОВ "ПФК "Магнум", і далі не припиняв спроб заволодіти зазначеним майном - вступив у злочинну змову з державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Литвинової Л.В., яка 21.03.2019 незаконно скасувала право власності ТОВ "Омега Плюс Харків" на нежитлові приміщення, які перебували в іпотеку банку і зареєструвала право власності на все ту ж Сташис О.В", - йдеться в повідомленні банку.

З цією ж метою, як зазначає фінустанова, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Салигою Н.А., 01.07.2019 протиправно припинено іпотеку "Укргазбанку" на нежитлові приміщення - предмет іпотеки, та скасовані обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі постанови Господарського суду Харківської області, яким ТОВ "Омега Плюс Харків" тільки визнано банкрутом та встановлений порядок конкурсного щодо банкрута.

У подальшому, як йдеться у повідомленні, з метою незаконного відчуження заставного майна та неповернення кредитних коштів державного банку, посадові особи ТОВ "Омега Плюс Харків" та ТОВ "ПФК "Магнум "за змовою з невстановленими службовими особами ТОВ" Дженус ", 02.07.2019 внесли нежитлові приміщення - предмет іпотеки банку в статутний фонд ТОВ "Дженус", а 03.07.2019 зареєстрували право власності на ці приміщення за вказаною суспільству.

"Абсолютно очевидно, що державний реєстратор Литвинова Л.В. та приватний нотаріус Салига Н.А., зловживаючи своїми повноваженнями і в змові з посадовими особами ТОВ "Омега Плюс Харків" та ТОВ "ПФК "Магнум", вчинили дії, спрямовані на незаконний висновок заставного майна державного банку, тобто - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також дії по незаконному заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, які є ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні банку.

Також зазначається, що для недопущення нанесення економічних збитків державі (більш 94,94% статутного капіталу АБ "Укргазбанк" належить державі), захисту інтересів численних клієнтів банку, за поданням "Укргазбанку" відкрито кримінальне проваедження "для запобігання незаконного привласнення майна банку та притягнення осіб, причетних до цієї злочинної схеми, до кримінальної відповідальності".