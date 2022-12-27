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Укргазбанк вошел в объединенную сеть банков Power Banking от НБУ

 

27 декабря 2022 года, Киев – Укргазбанк вошел в сеть банков, которые будут работать при длительном отсутствии электроэнергии. Сеть Power Banking создана по инициативе Национального банка Украины и насчитывает более 1000 отделений по всей Украине.

Инициатива Power Banking (PB) – это общий ответ банковской системы на возможные вызовы длительного отсутствия электроэнергии и связи (блекаута) и гарантия для клиента любого банка, что определенный перечень неотложных банковских услуг будет доступен даже в критической ситуации.

Более 100 отделений Укргазбанка по всей Украине, как и другие банки сети, будут работать благодаря установке необходимого оборудования (генераторов, старлинков и т.д.), поэтому критически важные сервисы будут непрерывно доступны в условиях блекаута.

Сейчас в PB входят все 14 системных банков Украины, также планируют присоединиться другие банки. Список отделений постоянно дополняется и доступен по ссылке: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/map-bank-branches

В отделениях сети Power Banking действует общий «банкоматный национальный роуминг», предусматривающий единые увеличенные лимиты и отмену комиссии по снятию наличных с карт других банков.

Отделения банков РО предоставляют только банковские услуги и не являются «пунктами несокрушимости». Они не дублируют их функционал, то есть такие отделения не обеспечивают обогрев, отдых граждан, питание и зарядку электроприборов. В отличие от «пунктов несокрушимости», с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке: https://nezlamnist.gov.ua/

Список услуг, которые будут предоставлять отделения общей банковской сети Power Banking во время блекаута:

  • Снятие наличных средств (банкоматы, касса).
  • Платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания).
  • Обмен валют, если в кассе будет наличная валюта.
  • Консультации менеджеров по финансовым вопросам и т.д.

В случае сбоя связи, платежи производятся в обычном режиме, но увеличивается время зачисления средств на счета.

Сеть Power Banking – пример консолидации и партнерства банков Украины, ведь мы выбрали не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы совместно противостоять вызовам войны.

За более подробной информацией звоните, пожалуйста, в контакт-центр Укргазбанка: 0 800 309 000.

Про Укргазбанк:

Укргазбанк – ведущий ЭКОбанк Украины, который заботится об окружающей среде, финансируя проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Укргазбанк является системно важным банком, входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов.

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