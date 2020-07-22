Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння економіки, - Петрашко

Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку міністра, "нерозумна курсова політика" центробанку стала причиною економічних проблем

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що укріплення курсу гривні у 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того він звинуватив структури, близькі до НБУ, у спекуляціях на ринку ОВДП.

Про це міністр сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Як зазначив Петрашко, він підтримує політику гнучкого обмінного курсу, яку проводив НБУ.

"Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що минулого року посилення курсу до 23,5 гривень/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП", - казав він.

На його думку, у 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

"Адже коли курс коливається з 28,5 і йде у 23 гривень/долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - сказав він.

За його словами, коливання курсу вивело маржу з продуктивного сектору у непродуктивний.

"Дохідність по ОВДП у той час зашкалювала і доходила по 30%, за будь-якої відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити", - розповів міністр.

На його думку, падіння ВВП заклав не уряд Олексія Гончарука. "Я вважаю, заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням у 4-му кварталі грошей з реального сектору економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", - сказав він.

Крім того, він переконаний, що НБУ тримав зависоку облікову ставку для того, що б певні структури займалися спекуляціями.

"Ми розуміємо - для спекуляцій на ринку ОВДП і подібних речей… Зі сторони структур, які дуже тісно працювали з Національним банком, це всім відомо", - сказав він.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,40 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7,9 млрд доларів.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Як заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна, треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.