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"Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт

Воскресенье 24 сентября 2023 20:43
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"Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт Фото: "Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Системный оператор "Укрэнерго" обратился в органы исполнительной власти с предложениями по погашению задолженности на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ "Укрэнерго" на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

В письме системный оператор сообщает, что компания предоставила комитету Верховной рады по энергетике, Совету нацбезопасности и обороны, Кабинету министров и Министерству энергетики предложения по изменениям в законы Украины по погашению задолженности на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Разработанные изменения направлены на погашение задолженности, сформированной государственными угледобывающими предприятиями и теми, в которых есть доля государства, коммунальными предприятиями "Компания "Вода Донбасса" и "Попаснянский районный водоканал", и на погашение задолженности облэнерго за небалансы перед ОСП.

"Поскольку значительная часть должников на балансирующем рынке и услуги по передаче электроэнергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления находятся в управлении Министерства энергетики Украины и Фонда государственного имущества Украины, НЭК "Укрэнерго" также просит Министерство энергетики Украины и уважаемого народного депутата Украины содействовать в проведении мероприятий по погашению накопившейся задолженности указанными и другими предприятиями, которыми владеет государство", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что одним из механизмов решения данной проблемы может быть привлечение кредитных или грантовых средств данными предприятиями для погашения задолженности на спровоцированной ими рынке, а также выделение для них бюджетного финансирования для погашения долгов.

Ранее сообщалось, что участники рынка задолжали "Укрэнерго" 59 миллиардов, а госкомпания им - 50 миллиардов.

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Укрэнерго
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