У "Укрэнерго" забрали 2,5 млрд грн для угольной генерации вместо оплаты долгов "зеленым" инвесторам, - Тинный

"Есть государственная компания "Центрэнерго", которая уже настолько в долгах и настолько банкрот (ее обокрали и из нее вымыли все финансирование), что у нее нет денег на закупку угля. А кредит ей не хотят давать даже госбанки", – рассказал Тинный.

По его словам, у "Укрэнерго" забрали средства для финансирования закупки угля для государственного угольного поколения на прошлый отопительный сезон, хотя компания не имеет к этой деятельности никакого отношения.

"У одной госкомпании забрали и ясно что она не может выполнить свои обязательства. В этом случае "Укрэнерго" не смогла заплатить нам – возобновляемой энергетике… Такой подход возможен только в России и Беларуси", - подчеркнул инвестор.

Как сообщалось, правительство постановлением № 838 от 22 июля 2022 г. применило механизм ПСО к Укрэнерго, которым обязало предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на сумму 2,5 млрд грн для покупки угля для государственной энергогенерации. Средства должны быть возвращены до 1 июня 2023 года.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, для "Укрэнерго" даже возвращение 2,5 млрд грн было бы определенным финансовым облегчением.