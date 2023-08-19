"Укрэнерго" должна другим участникам энергорынка уже 50 млрд гривен

"Долг "Укрэнерго" перед участниками рынка составляет 50 млрд грн… Мы должны на балансирующем рынке около 17 млрд, 26 млрд мы должны "Гарантированному покупателю", - сказал он.

Также глава "Укрэнерго" добавил, что за вспомогательные услуги, финансируемые от тарифа на диспетчеризацию, компания должна 3,6 млрд грн, а также "Укрэнерго" должна 2,5 млрд поставщикам универсальных услуг за электроэнергию произведенную на бытовых солнечных электростанциях (СЭС).

Также в ходе заседания комитета глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота добавил, что долг "Укрэнерго" перед ними вырос до 7,4 млрд грн.

В то же время Кудрицкий добавил, что долги перед Укрэнерго сейчас составляют 59 млрд грн.

Напомним, действующий тариф на передачу электроэнергии приводит к методологическому недофинансированию системного оператора НЭК "Укрэнерго".