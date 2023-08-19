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"Укрэнерго" должна другим участникам энергорынка уже 50 млрд гривен

Фото: "Укрэнерго" должна другим участникам энергорынка уже 50 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Долги оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" перед другими участниками энергорынка уже составляют 50 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в ходе заседания комитета Верховной рады по энергетике.

"Долг "Укрэнерго" перед участниками рынка составляет 50 млрд грн… Мы должны на балансирующем рынке около 17 млрд, 26 млрд мы должны "Гарантированному покупателю", - сказал он.

Также глава "Укрэнерго" добавил, что за вспомогательные услуги, финансируемые от тарифа на диспетчеризацию, компания должна 3,6 млрд грн, а также "Укрэнерго" должна 2,5 млрд поставщикам универсальных услуг за электроэнергию произведенную на бытовых солнечных электростанциях (СЭС).

Также в ходе заседания комитета глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота добавил, что долг "Укрэнерго" перед ними вырос до 7,4 млрд грн.

В то же время Кудрицкий добавил, что долги перед Укрэнерго сейчас составляют 59 млрд грн.

Напомним, действующий тариф на передачу электроэнергии приводит к методологическому недофинансированию системного оператора НЭК "Укрэнерго".

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Укрэнерго