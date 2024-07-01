В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам

Во всех регионах Украины завтра, 2 июля, графики отключения света будут действовать весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В "Укрэнерго" также призвали Украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет есть.

Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления во время жаркой погоды.

"Завтра, 2 июля, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно в течение всех суток", - сказано в сообщении компании.

Жаркая погода

Напомним, в Украине во время жаркой погоды значительно растет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что большое количество людей пользуются кондиционерами.

Последние дни температура воздуха по всей стране выросла до 30+ градусов.

Более детально о жаре в Украине и когда она спадет - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.