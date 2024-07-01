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В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам

Украина, Понедельник 01 июля 2024 18:05
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В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам Фото: в Украине завтра весь день будут действовать графики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины завтра, 2 июля, графики отключения света будут действовать весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 2 июля, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно в течение всех суток", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления во время жаркой погоды.

В "Укрэнерго" также призвали Украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет есть.

Жаркая погода

Напомним, в Украине во время жаркой погоды значительно растет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что большое количество людей пользуются кондиционерами.

Последние дни температура воздуха по всей стране выросла до 30+ градусов.

Более детально о жаре в Украине и когда она спадет - в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Отключение света График отключения света
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В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам
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