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"Укрэнерго" и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу

Фото: "Укрэнерго" и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Действующий тариф на передачу электроэнергии приводит к методологическому недофинансированию системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена наблюдательного совета "Укрэнерго" и советника премьер-министра Юрия Бойко.

"Безусловно, нужно понимать, что после того, как появится возможность определить сумму долга, тогда должны решаться вопросы с источниками его погашения. Здесь больших альтернатив нет. Единственный способ - учет в тарифе на электроэнергию на следующий период, того объема, который был несоблюден компаниями", - сказал он, комментируя возможные механизмы погашения долгов перед производителями электроэнергии.

Бойко подчеркнул, что основная проблема долгов носит методологический характер и даже невозможно выставить счета из-за отсутствия объема, за который этот счет мог быть выставлен.

Член наблюдательного совета "Укрэнерго" был уверен, что эти средства должны быть учтены в тарифе "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на второе полугодие 2023 года.

Он добавил, что из-за того, что нет подписанных первичных документов с сентября по декабрь 2022 года между "Гарантированным покупателем" и НЭК "Укрэнерго" 4 месяца отсутствовала расходная часть.

"Имеем договоренность с Регулятором, как только появится возможность переподписать или подписать, соответственно они осуществят корректирующую проверку за счет безусловно важнейшего фактора и соответственно такая корректировка через тариф будет осуществлена", - подытожил Бойко.

Напомним, в конце 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче.

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УкрэнергоЭлектроэнергия