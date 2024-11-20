"Укрэнерго" сократило графики отключений света и отменило для ряда областей

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Кроме того, отменены графики отключений в тех областях, где они не действовали и 18-19 ноября:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской.

"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", - сообщили в "Закарпатьеоблэнерго ".

"Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину.

На 20 ноября "Укрэнерго" распорядилось выключать свет с 6:00 до 22:00 в одну очередь. Это означает отсутствие света в течение 3-4 часов в большинстве областей.

Графики отключений

По прогнозу экспертов, графики, введенные после массированной ракетной атаки 17 ноября, могут быть отменены до конца недели.

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Однако НБУ улучшил оценку дефицита электроэнергии. С учетом импорта э/э в 2024 году дефицит э/э оценивается на уровне 5% (предварительная оценка – 7%), в 2025 году – около 6% (предыдущая оценка – 8%), а в 2026 году – 3% (предыдущая оценка – 7%); оценка – 5%)

В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.