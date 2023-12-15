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В "Укрэнерго" рассказали, что мешает импорту электроэнергии в Украину

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Установленные на рынке электроэнергии ценовые ограничения и коммерческий профицит на энергорынке при дефиците мощностей мешают импорту электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"У нас кроме прайс-кепов есть еще одна проблема, и она действительно связана с функционированием балансирующего рынка. Мы наблюдали такие аномалии, или нетипичные ситуации, когда в период достаточно острого дефицита мощности на рынке в сутки вперед (РСВ) был профицит, то есть коммерческий профицит, то есть превышение предложения на спрос", - сказал он.

Кудрицкий отметил, что цена на балансирующем рынке привязана к цене на РДН. И когда цена электроэнергии на РСВ уменьшается, стоимость ресурса снижается и на балансирующем рынке, и там можно купить дешевле рыночных цен.

"У нас могут быть ситуации, когда прайс-кэпы даже и позволяют коммерческий импорт, но он не заходит просто потому, что цена того же рынка в сутки вперед, она ниже прайс-кэпа и ниже европейской", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Он добавил, что необходимо провести подробный анализ этой ситуации, чтобы в дальнейшем найти для нее предохранители.

Ранее Кудрицкий заявлял, что Украина ограничена возможностью импортировать электроэнергию для покрытия дефицитов в энергосистеме, потому что стоимость электричества в стране формируется не так как в Европе.

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