В "Укрэнерго" рассказали, где будут выключать свет сегодня

В воскресенье, 6 ноября, в Киеве и 7 регионах Украины для преодоления дефицита в энергосистеме будут применяться почасовые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Во время действия графиков почасовых отключений найти информацию об отключениях именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - напоминают в "Укрэнерго".

В компании подчеркивают, что в указанных регионах введены в действие графики почасовых отключений (ГПО).

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 миллиона человек.

Напомним, в Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии, о которых сообщалось ранее. В настоящее время в городе действует система стабилизационных ограничений.

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