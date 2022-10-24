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В "Укрэнерго" рассказали, начали ли ТЭЦ переходить с угля на газ

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Понедельник 24 октября 2022 10:39
В "Укрэнерго" рассказали, начали ли ТЭЦ переходить с угля на газ Фото: в "Укрэнерго" рассказали, начали ли ТЭЦ переходить с угля на газ (kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Угольные электростанции пока не перешли на газ вместо угля, однако газовые ТЭЦ уже используют газ.

Об этом в интервью рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Нет, замещать именно уголь газом мы не начали. На угольных электростанциях мы пока газ не палим, но на газовых ТЭЦ уже достаточно давно используем газ, чтобы поддерживать генерацию в определенных энергоузлах", - сказал он.

При этом ТЭЦ ввели такую практику не после ракетных атак россиян. Это делается уже определенный период времени, в том числе после того, как Украина потеряла возможность получать электроэнергию от Запорожской АЭС.

Кудрицкий также отметил, что власти готовят план реагирования по возможному развертыванию пунктов обогрева и поставке других благ цивилизации в случае необходимости в каком-то регионе. Однако пока это массово не применяются из-за отсутствия потребности.

Отметим, что в конце 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что четыре тепловых электростанции готовы перейти на природный газ из-за нехватки угля.

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Укрэнерго ТЭЦ
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