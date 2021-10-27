В "Укренерго" розповіли про роботу ТЕС в Україні: у ДТЕК завантажено 27 енергоблоків

Теплові електростанції "ДТЕК Енерго" станом на 11:00 середи працюють 27 енергоблоками, в той час як на державних ТЕС навантаження несуть 3 з 23 блоків, а Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" зовсім зупинена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НЕК "Укренерго".
Єдиною ТЕС в країні, яка працює всіма наявними енергоблоками - ДТЕК Добротвірська ТЕС (Львівська область). Станція несе навантаження 410 МВт, задіявши всі доступні потужності.
Бурштинська ТЕС, що покриває потреби Бурштинського енергоострова і частково ОЕС України працює 9 з 12 блоків, ще один знаходиться в резерві і чекає команди диспетчера.
5 і 4 енергоблоки відповідно працюють на Курахівській і Запорізькій ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Решта станцій працюють в режимі 1-2 енергоблоку.
Як повідомлялося, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливість його закупівлі через аномально низькі ціни на електроенергію.
Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля з імпорту, своєю чергою державні ТЕС як і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.
ДТЕК імпортував близько 300 тис.тонн, забезпечивши роботу своїх ТЕС. У середині жовтня ДТЕК почав екстрені відвантаження на адресу державних ТЕС "Центренерго" і приватної "Донбасенерго", надавши ними близько 50 тис.тонн для недопущення їх зупинки.