В "Укренерго" розповіли про роботу ТЕС в Україні: у ДТЕК завантажено 27 енергоблоків

Теплові електростанції "ДТЕК Енерго" станом на 11:00 середи працюють 27 енергоблоками, в той час як на державних ТЕС навантаження несуть 3 з 23 блоків, а Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" зовсім зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НЕК "Укренерго".

Єдиною ТЕС в країні, яка працює всіма наявними енергоблоками - ДТЕК Добротвірська ТЕС (Львівська область). Станція несе навантаження 410 МВт, задіявши всі доступні потужності. Бурштинська ТЕС, що покриває потреби Бурштинського енергоострова і частково ОЕС України працює 9 з 12 блоків, ще один знаходиться в резерві і чекає команди диспетчера. 5 і 4 енергоблоки відповідно працюють на Курахівській і Запорізькій ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Решта станцій працюють в режимі 1-2 енергоблоку.