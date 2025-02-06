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"Укрэнерго" планирует сократить долги на энергорынке на 13 млрд гривен

Фото: "Укрэнерго" планирует сократить долги на энергорынке на 13 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания "Укрэнерго" планирует направить около 13 млрд грн на выплату накопленных ранее долгов на рынке электроэнергии Украины.

Об этом заявил глава компании Алексей Брехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Энергореформ".

Он отметил, что компания ожидает вступления в силу закона (законопроект №9381, 17 января направлен на подпись президенту), согласно которому экономия средств от диспетчеризации пойдет на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" и малыми домашними СЭС.

"Это примерно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн - это у нас была экономия только 2023 года (эта цифра была озвучена депутатами во время заседания энергокомитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта - ЭР), а еще есть 2024 год", - пояснил глава "Укрэнерго".

По его словам, долг компании на балансирующем рынке составляет примерно 17,5 млрд грн, участников рынка - более 35 млрд грн, и компания планирует значительную часть своего долга погасить из экономии от диспетчеризации в 2023-2024 годах, которая может составить до 13 млрд грн.

Также он указал, что "Укрэнерго" за 2024 год существенно снизило задолженность по сравнению с концом 2023 года.

"Тогда мы задолжали "Гарантированному покупателю" почти 30 млрд грн. Сейчас этот долг снизился до 22 млрд грн. На БР (балансирующем рынке) мы также сократили задолженность - сейчас долг "Укрэнерго" на нем составляет примерно 17,5 млрд грн, участников рынка перед компанией более 35 млрд грн", - сказал Брехт.

Он также уточнил, что детально экономия будет понятна после того, как регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго".

"Мы просим это сделать в начале марта, а не в мае или июне, как было раньше. Именно для того, чтобы мы имели возможность быстрее использовать соответствующий ресурс и оплатить соответствующие обязательства", - подчеркнул глава системного оператора.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия зеленой энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.

 

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Укрэнерго