"Укрэнерго" планирует не накапливать новые долги перед производителями "зеленой" энергии

"Самой большой проблемой последних пяти лет был корректный учет расходов на покрытие "зеленого" тарифа. В этом году, едва ли не впервые, имеем наиболее адекватный расчет этой статьи расходов", - сказал Бойко.

По его словам, сейчас уровень финансирования "Укрэнерго" через тариф на передачу электроэнергии максимально приближен к экономически обоснованному.

"Условно говоря, в 2025 г., с высокой вероятностью, не будет увеличиваться задолженность по компенсации "зеленого" тарифа производителям электроэнергии из возобновляемых источников", - пояснил Бойко.

В то же время он подчеркнул, что отсутствие новых долгов также зависит от показателя сбора средств за передачу электроэнергии, ведь именно из этого тарифа финансируется указанная услуга. При этом Бойко подчеркнул, что источников погашения долгов предыдущих периодов компания не имеет.

Ранее сообщалось, что президент 6 февраля подписал законопроект, который позволит направить более 13 млрд грн на преодоление долгового кризиса на энергорынке.

По данным Министерства энергетики, задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии сейчас составляет 24,8 млрд грн.