ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Укренерго" планує підвищити тариф на струм для підприємств у 2,7 рази

Автор: РБК-Україна

НЕК "Укренерго" провело обговорення планів щодо підвищення тарифу на передачу струму у 2,7 рази до 640,48 грн/МВт-год з 1 листопада 2020 року, що спричинить здорожчання вартості електроенергії для підприємств.

Про це повідомляється на сайті "Укренерго".

Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" відбулося з 1 серпня. Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год.

Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкренергоЕлектроенергія