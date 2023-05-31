"Укрэнерго" поддержало идею просмотра прайс-кепов на рынке электрической энергии

"Нужны регуляторные изменения, чтобы в вечерние пиковые часы цена на электроэнергию могла расти и снижаться в часы профицита. Сейчас установлены прайс-кепы, ограничивающие такие колебания. Это (просмотр таких ограничений, - ред.) позволит привлекать импорт в вечерние часы . А днем, когда светит солнце и электроэнергии достаточно, цена будет немного ниже, чем сейчас", - отметил Кудрицкий.

По его словам, для генерирующих компаний основным источником дохода является оптовый рынок, где электроэнергию закупает бизнес. Поэтому, по его мнению, нужно, чтобы рынок обеспечил генерирующим компаниям возможность не только выжить, но и накопить деньги до следующей зимы.

"Должно быть изменено регуляторное поле, чтобы рынок не страдал дефицитом ликвидности. Например, плохо, когда генерация продает электроэнергию на балансирующем рынке с огромным дисконтом. Этого не должно быть", - убежден Кудрицкий.

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус сообщил, что повышение предельных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.