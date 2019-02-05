"Укренерго" перейшло під управління Мінфіну

Укренерго" перейшло від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів

Министерство финансов Украины получило право на управление госпредприятием НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу ведомства.

Соответствующий акт приема-передачи был подписан Комиссией по вопросам передачи целостного имущественного комплекса ГП НЭК "Укрэнерго".

"С момента подписания документа "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов", - отмечается в сообщении Минфина.

"Переход к другому органу управления (собственника) никоим образом не ограничивает ни полномочия, ни ответственность Министерства энергетики и угольной промышленности", - заявил на своей странице в Facebook и. о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как отмечается, "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов. Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" осуществляет наблюдательный совет компании.

Как ранее сообщало "Укрэнерго", переход компании от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы "Укрэнерго" в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом, а также является обязательным условием сертификации "Укрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, решение о передаче оператора энергосистемы в другое ведомство связано с необходимостью выполнения ряда условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро.



В частности, речь идет о внедрении корпоративного управления в НЭК "Укрэнерго" и о необходимости достичь "существенного прогресса в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Сертификат оператора должны подтвердить в Энергосообществе ЕС. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения наблюдательного совета, а также анбандлинга.

В случае с "Укрэнерго" анбандлинг означает, что Минэнерго должно было передать компанию другому ведомству или вывести из своего подчинения сегмент генерации. Это необходимо сделать, поскольку нормы Третьего энергопакета ЕС предусматривают разделение функций транспортировки, поставки и генерации электроэнергии.