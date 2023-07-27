"Укрэнерго" ожидает решения, которое позволит компании вернуть многомиллиардные долги

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявляет о кратном увеличении многомиллиардной задолженности перед компанией, что приводит к дефициту средств и не позволяет производить выплату долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли "зеленой" энергии и производить расчеты на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кудрицкого на брифинге относительно состояния энергетической системы Украины.

"К сожалению, у нас есть задолженность и перед многими другими участниками рынка. Эта задолженность возникает потому, что долг других участников рынка еще больше. Речь идет о десятках миллиардов перед нами", - сказал Кудрицкий.

По его словам, эта спираль долгов появилась еще давно. Но за последний год уровень долгов вырос кратно.

"И тот факт, что мы задолжаем гораздо меньшую сумму, чем должны нам, свидетельствует о том, что мы часть денег смогли взять в виде грантов или кредитов", - объясняет Кудрицкий.

Как указывает руководитель компании, есть ожидание, что ситуация с долгами исправится в ближайшее время, в августе-сентябре.

"Если же эта ситуация не исправится, то нужно искать очень глубинные решения, чтобы эти долги перестали расти", - сообщил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги за увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников продолжает увеличиваться и достигла 23,6 млрд грн.

В этих условиях расчеты Гарпока перед предприятиями ВИЭ за производимую электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года около 54%.