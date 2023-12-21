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У "Укрэнерго" нет денег на дотирование импортного ПСО, - эксперт

Фото: у "Укрэнерго" нет денег на дотирование импортного ПСО (Виталий Носач, РБК-Украхна)
Автор: Сергей Новиков

У "Укрэнерго" нет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.

"Долги перед "Укрэнерго" только на балансирующем рынке составляют 32 млрд грн. Если все остальные долги прибавить, то там будет около 60 млрд грн. Импортная ПСО будет дополнительно тяготить "Укрэнерго", - сказал Попенко.

По его словам, у компании не будет возможности компенсировать разницу между импортными ценами на электроэнергию и складывающимися на энергорынке Украины.

"Мы загоняем просто государственное предприятие в дальнейшие долги, а не предлагаем никаких путей решения этих долгов. Это приведет к увеличению взаимной задолженности на рынке", - добавил эксперт.

В то же время, он отметил, что "Укрэнерго" также накапливает долги за услугу по увеличению доли зеленой генерации в стране.

"Задолженность перед зелеными энергетиками за 2023 год увеличилась. Если на первое апреля задолженность составляла немного больше 18 млрд грн, то на первое ноября уже было 25,6 млрд грн. То есть проблемы не решаются, а долги перед зелеными энергетиками накапливаются и дальше", - сказал Попенко.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что импортная ПСО приведет к банкротству системного оператора "Укрэнерго" и деградации энергосистемы.

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Укрэнерго