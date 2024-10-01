"Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам

Кроме того, сообщается, что уровень оплаты Гарпока за электроэнергию перед производителями зеленой электроэнергии за январь-август составляет всего 63,4%.

В то же время за 2023 год уплачено 90,5% необходимых средств, за 2022 год - 61,2%, за 2021-99,7%.

Как сообщалось ранее, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.