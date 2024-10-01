RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам

Фото: "Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ за месяц выросла на 9,5% - до 28,44 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.

Кроме того, сообщается, что уровень оплаты Гарпока за электроэнергию перед производителями зеленой электроэнергии за январь-август составляет всего 63,4%.

В то же время за 2023 год уплачено 90,5% необходимых средств, за 2022 год - 61,2%, за 2021-99,7%.

Как сообщалось ранее, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия