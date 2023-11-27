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"Укрэнерго" должно работать над реструктуризацией долгов, а не повышать тариф, - эксперт

Фото: "Укрэнерго" должен работать над реструктуризацией долгов, а не повышать тариф (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Укрэнерго" запланировало повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для того, чтобы произвести выплаты по кредитам. В то же время, бизнес и власть должны работать над реструктуризацией долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксению Оринчак.

"Сейчас нам нужно думать не о том, чтобы выдавать заработные платы менеджменту в виде высоких заработных плат или выплачивать кредиты. Сейчас должна быть проведена, прежде всего, реструктуризация. Поэтому мы не видим логики в этом решении о повышении тарифа", - подчеркнула Оринчак.

Она подчеркнула, что в настоящее время украинский бизнес, равно как и все украинское общество, переживает экономический кризис, а "Укрэнерго" как государственный монополист должен обращать больше внимания на эти проблемы.

Как известно, Нацкомиссия по регулированию энергетики и компслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Ожидается, что после повышения тарифов доход государственного монополиста "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрэнерго" должна реструктуризировать свою задолженность так же, как это делают все компании.

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Укрэнерго