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"Укрэнерго" хочет отсудить у Гарпока 1,1 млрд гривен

Фото: "Укрэнерго" хочет отсудить у Гарпока 1,1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Государственная компания "Укрэнерго" подала иск в госпредприятие "Гарантированный покупатель" о возмещении 1,1 млрд грн, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств по ПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее определение Хозяйственного суда Киева.

Согласно материалам судебного реестра, предмет иска по данному делу, связанный с исполнением специальных обязанностей (ПСО), возложенных на "Гарантированный покупатель".

То есть "Укрэнерго" оспаривает процедуру включения в стоимость услуги по развитию возобновляемых источников энергии также и убытки по выполнению ПСО по компенсации льготного тарифа на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" имеет задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель" по увеличению доли ВИЭ в размере 11,6 млрд грн.

Ранее, 31 августа Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу госпредприятия "Гарантированный покупатель" и оставил по-прежнему решение Хозсуда г. Киева от 11.03.2021 (по делу №910/4160/20) в части взыскания с Гарпока в пользу "Энергоатома" 2,06 млрд грн задолженности.

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Укрэнерго