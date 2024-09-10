"Укрэнерго" хочет отменить постановления НКРЭКУ о поддержке зеленой энергетики

Согласно постановлению, речь идет об утвержденной постановлениями НКРЭКУ компенсации со стороны "Укрэнерго" относительно услуги по увеличению доли электроэнергии из альтернативных источников. Иском компания планирует упразднить постановления за март-август 2022 года. Первое заседание по данному иску назначено на 11 сентября.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом".

Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.