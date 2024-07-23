"Укрэксимбанк" стал банком года в сфере ESG в Украине по версии Euromoney Excellence Awards 2024

Внедрение ESG стандартов для "Укрэксимбанка -" стратегический компонент как для обеспечения устойчивости институции к внешним факторам и беспрецедентным вызовам войны, так и для развития одного из ключевых направлений работы банка - сотрудничества с МФО.

Сегодня "Укрэксимбанк" является единственным финансовым агентом правительства Украины по реализации программ международных финансовых организаций и правительства Украины. Банк имеет компетенцию в привлечении средств и формировании финансовых продуктов, в частности, долгосрочных кредитов, в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

В течение 2022-2023 годов в рамках совместных с МФО Программ "Укрэксимбанком" было реализовано более 200 кредитных проектов общим объемом финансирования свыше эквивалента 220 млн дол. США или около 9 млрд грн.

"Укрэксимбанк" работает по каждому из трех направлений ESG.

Экологическое направление

Укрэксимбанк оказывает поддержку осуществления "зеленого перехода" Украины. Банк и инвестиционный фонд Green for Growth Fund (GGF) заключили Меморандум о сотрудничестве по развитию "зеленой" экономики страны.

Социальное направление

С первых дней полномасштабного вторжения государственный "Укрэксимбанк" сразу сконцентрировался на поддержке критических секторов экономики. К примеру, весной 2022 года банк оперативно подключился к финансированию первой военной посевной, обеспечив в сжатые сроки финансирования на сумму более 2,3 млрд грн.

Банк подставил кредитное плечо операторам топливного рынка для создания новых маршрутов поставки горючего в Украину во время "топливного кризиса" в мае - июне 2022 года.

Банк взял на себя амбициозные обязательства по повышению финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, присоединившись к Хартии, заключение которой инициировали Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития.

Корпоративное управление

С 2018 года коллегиальным органом управления банка является Наблюдательный совет. Она состоит из независимых членов и представителей президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

15 января 2024 состоялось первое заседание обновленного Наблюдательного совета Банка, в состав которого входят самые авторитетные международные и украинские эксперты.

"Мы ощущаем преимущества, которые дают ESG стандарты для бизнеса, и относимся к дальнейшему углублению и внедрению ESG как к стратегической инвестиции. Укрэксимбанк также постоянно коммуницирует преимущества ESG среди своих клиентов, в том числе положительное влияние стандартов ESG на возможность привлекать выгодное международное финансирование", - отметил он председатель Правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.

По его словам, например, в рамках совместного с МБРР Проекта "Укрэксимбанк" реализовал 130 кредитных проектов с 85 заемщиками почти из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий), которые отвечают установленным МБРР программным критериям приемлемости и прошли тщательную ESG экспертизу.