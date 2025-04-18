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"Укрэксимбанк" профинансировал харьковскую группу компаний "Новаагро" на 350 млн гривен

Пятница 18 апреля 2025 16:05
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"Укрэксимбанк" профинансировал харьковскую группу компаний "Новаагро" на 350 млн гривен Фото: "Укрэксимбанк" профинансировал харьковскую группу компаний "Новаагро" на 350 млн гривен
Автор: Сергей Новиков

Государственный "Укрэксимбанк" предоставил финансирование на сумму 350 млн гривен украинской агропромышленной группе компаний "Новаагро" с активами в Харьковской области для поддержки агропрограммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Детали финансирования

  • Лимит финансирования в размере 350 млн гривен, включает:

  • 300 млн гривен - лимит траншевой кредитной линии; 100 млн гривен - лимит на авалирование товарных векселей.

Клиент сможет гибко выбирать между этими инструментами финансирования в зависимости от потребностей бизнеса, в пределах общего лимита.

Кредитные линии предоставлены с применением риск-шеринга от государства (государственные гарантии на портфельной основе) в размере 80% от лимита траншевой кредитной ввиду того, что производственные активы находятся в Харьковской области.

Привлеченное финансирование направлено на реализацию производственной программы агронаправления Группы, в частности на проведение весенней посевной кампании, после приобретения осенью 2024 года активов компании AgroGeneration.

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