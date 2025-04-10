"Укрэксимбанк" подписал с ЕИБ финансовое соглашение на 100 млн евро

Целью подписания финансового соглашения является финансирование инвестиционных потребностей украинских муниципалитетов и коммунальных предприятий в области централизованного теплоснабжения и отопления, а также мероприятий, направленных на энергоэффективность и повышение энергонезависимости страны.

Основные задачи реализации проекта "Централизованное теплоснабжение Украины-Укрексимбанк":

уменьшение использования энергии и энергоресурсов;

обеспечение бесперебойного теплоснабжения и электроснабжения;

повышение автономности и энергонезависимости объектов финансирования;

уменьшение выбросов углерода;

внедрение использования альтернативных источников энергии;

повышение устойчивости тепловой и энергетической сети Украины.

Роль "Укрэксимбанка"

Укрэксимбанк способствует развитию украинских общин, поддерживая муниципалитеты и коммунальные предприятия по всей Украине в реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности и устойчивого использования ресурсов.

Банк предлагает ряд финансовых продуктов, специально адаптированных к потребностям местных общин - от кредитования инвестиционных проектов до структурированных финансовых решений с привлечением ведущих международных финансовых организаций. Благодаря этим инструментам органы местного самоуправления получают возможность модернизировать инфраструктуру, уменьшить потребление энергоресурсов и оптимизировать расходы.

Среди приоритетных направлений поддержки - обновление систем теплоснабжения, модернизация котлов, насосов, реконструкция или расширение существующих теплосетей, реконструкция зданий, производство тепла из возобновляемых источников энергии, дополненные аккумуляторами и другими технологиями хранения, которые имеют решающее значение для повышения устойчивости энергоснабжения в Украине, а также повышение энергоэффективности зданий социальной инфраструктуры.

"Партнерство "Укрэксимбанка" с Европейским инвестиционным банком, в частности в рамках проекта Ukraine District Heating, является ответом на потребность повышения энергоэффективности общин через энергетическую децентрализацию и системную интеграцию возобновляемых источников энергии. Мы благодарны ЕИБ за непоколебимую поддержку Украины, а также многолетнее доверие к опыту и экспертизе Укрэксимбанка в реализации масштабных социально значимых проектов", - отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.