"Укрэксимбанк" подписал с ЕИБ финансовое соглашение на 100 млн евро

Государственный "Укрэксимбанк" подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках реализации проекта "Централизованное теплоснабжение Украины-Укрексимбанк" на общую сумму 100 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Целью подписания финансового соглашения является финансирование инвестиционных потребностей украинских муниципалитетов и коммунальных предприятий в области централизованного теплоснабжения и отопления, а также мероприятий, направленных на энергоэффективность и повышение энергонезависимости страны.
Основные задачи реализации проекта "Централизованное теплоснабжение Украины-Укрексимбанк":
уменьшение использования энергии и энергоресурсов;
обеспечение бесперебойного теплоснабжения и электроснабжения;
повышение автономности и энергонезависимости объектов финансирования;
уменьшение выбросов углерода;
внедрение использования альтернативных источников энергии;
повышение устойчивости тепловой и энергетической сети Украины.
Укрэксимбанк способствует развитию украинских общин, поддерживая муниципалитеты и коммунальные предприятия по всей Украине в реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности и устойчивого использования ресурсов.
Банк предлагает ряд финансовых продуктов, специально адаптированных к потребностям местных общин - от кредитования инвестиционных проектов до структурированных финансовых решений с привлечением ведущих международных финансовых организаций. Благодаря этим инструментам органы местного самоуправления получают возможность модернизировать инфраструктуру, уменьшить потребление энергоресурсов и оптимизировать расходы.
Среди приоритетных направлений поддержки - обновление систем теплоснабжения, модернизация котлов, насосов, реконструкция или расширение существующих теплосетей, реконструкция зданий, производство тепла из возобновляемых источников энергии, дополненные аккумуляторами и другими технологиями хранения, которые имеют решающее значение для повышения устойчивости энергоснабжения в Украине, а также повышение энергоэффективности зданий социальной инфраструктуры.
"Партнерство "Укрэксимбанка" с Европейским инвестиционным банком, в частности в рамках проекта Ukraine District Heating, является ответом на потребность повышения энергоэффективности общин через энергетическую децентрализацию и системную интеграцию возобновляемых источников энергии. Мы благодарны ЕИБ за непоколебимую поддержку Украины, а также многолетнее доверие к опыту и экспертизе Укрэксимбанка в реализации масштабных социально значимых проектов", - отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.
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