"Укрэксимбанк" - лучший банк для корпоративного бизнеса по версии Euromoney Awards for Excellence 2025

Государственный "Укрэксимбанк", впервые в истории банка, получил престижную награду "Лучший банк в Украине для корпоративного бизнеса". Эта награда подтверждает ведущие позиции Укрэксимбанка на рынке финансовых услуг для корпоративного сегмента и стратегическую роль для украинской экономики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты профессионального международного рейтинга Euromoney Awards for Excellence 2025.
"Высокая оценка от Euromoney - это признание эффективного внедрения стратегии развития Укрэксимбанка, а также свидетельство существенных положительных сдвигов в деятельности банка, его репутации среди участников финансового рынка и клиентов", - комментирует председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.
По его словам, "Укрэксимбанк" и в дальнейшем будет сосредотачивать усилия на поддержке корпоративных клиентов, развитии критически важных и приоритетных отраслей, а также на глубокой трансформации организационной структуры, совершенствовании операционных процессов и внедрении ESG инициатив.
В течение 2024 года "Укрэксимбанк" профинансировал более 200 корпоративных клиентов на общую сумму 21,8 млрд грн.
По состоянию на 1 января 2025 года: кредитный портфель юридических лиц Банка составил 78,5 млрд грн; портфель средств клиентов-юридических лиц достиг 170,0 млрд грн, что на 20,4 млрд грн больше, чем в 2024 году (без учета переоценки по валютному курсу).*
В сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями - Всемирным банком, ЕИБ, ЕБРР и ЕИФ - Банком за время своей работы на рынке Украины профинансировано проектов на более чем 1 млрд евро.
Euromoney Awards for Excellence 2025 - один из самых авторитетных рейтингов в мировой финансовой индустрии, который ежегодно определяет лучшие банки по различным направлениям деятельности, основываясь на оценках экспертов и опросах клиентов.
Euromoney - это международный аналитический журнал о банковском деле и финансовых рынках, издаваемый с 1969 года. Аудитория журнала включает руководство высшего звена крупных компаний, инвесторов и представителей финансового сектора со всего мира. Рейтинги Euromoney считаются одними из самых авторитетных в мире.
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