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Украину снова подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: Украину 25 мая накроют дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 25 мая будет теплой и почти безветренной. Однако все области накроют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на левобережной части Украины, а также в Карпатах и на Закарпатье ожидаются умеренные дожди. На остальной территории - небольшие кратковременные осадки. Синоптики предупреждают о грозах.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +21 +26 градусов, а ночью +11 +16 градусов.

В Карпатах днем ожидается +13 +18 градусов. Ночью похолодает до +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины переменная облачность. В Киеве осадков не ожидается, а в области местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве воздух днем прогреется до +24 +26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +13 +15 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

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