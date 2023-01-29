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Украину снова накроют мокрый снег и дождь: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 30 января ожидаются дожди и мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 30 января, большинство областей Украины накроют дожди и мокрый снег. Водителей предупреждают о гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра по всей Украине будет облачная погода. В юго-восточной части, на западе и севере местами небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории преимущественно без осадков.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Столбики термометров завтра днем покажут преимущественно от -2 до +3 градусов. Ночью температура ожидается до -5 градусов, а в северных и центральных областях -3 -8 градусов. В Карпатах в течение суток -5 -10 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области завтра облачно. Ночью без осадков, но днем прогнозируется небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в столице днем около нуля, ночью -4 -6 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц зимы.

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