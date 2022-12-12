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Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня всю территорию Украины накроют осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 12 декабря, будет облачной с туманом. Почти все области накроют дожди и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в западных и Житомирской областях, а также в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Остальную территорию накроют дожди.

Жителей западных и северных областей предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток в среднем покажут +5 +10 градусов. На западе сегодня ожидается -1 -6, а на севере от +3 до -2 градусов.

Погода в Киеве

В Киевской области и столице сегодня облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеде.

Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.

Напомним, вчера во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросетей.

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