Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в западных и Житомирской областях, а также в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Остальную территорию накроют дожди.

Жителей западных и северных областей предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток в среднем покажут +5 +10 градусов. На западе сегодня ожидается -1 -6, а на севере от +3 до -2 градусов.

Погода в Киеве

В Киевской области и столице сегодня облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеде.

Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.