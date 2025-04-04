На Украину снова идет снег: когда и где погода резко изменится

После нескольких по-настоящему весенних дней в Украину возвращается зима. Уже в ближайшие дни в некоторых регионах выпадет снег, а температура опустится до минусовых отметок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

6 апреля

Уже с этого воскресенья, 6 апреля, жители западных областей снова увидят снег, а ночные температуры опустятся до минусовых отметок. Атмосферные фронты принесут резкое похолодание, дожди и мокрый снег, который охватит большинство регионов страны.

В воскресенье мокрый снег прогнозируется в западных областях - в частности, в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой.

В то же время в центральных, северных и восточных областях будет идти дождь. Ночная температура на западе будет достигать от -1 до +1 градуса, тогда как в других регионах будет значительно теплее - до +10.

Днем также будет ощущаться разница: на западе и в центре воздух прогреется лишь до +3...+5, тогда как в восточных областях столбики термометров поднимутся до +16.

7 апреля

В понедельник, 7 апреля, в Украине ощутимо похолодает. Ночью синоптики прогнозируют усиление морозов - во многих регионах температура опустится до -3 градусов. Наиболее заметным это снижение будет в западных и северных областях. В то же время на востоке страны сохранится относительно мягкая погода, где столбики термометров не опустятся ниже +3, а местами будут достигать и +7 градусов.

Осадки продолжат охватывать значительную часть территории. На западе и в центре Украины ожидается снег и мокрый снег, который иногда может переходить в дождь вследствие колебания температуры днем.

В восточных и южных регионах ситуация будет немного стабильнее - там будут преобладать дожди, хотя в некоторых районах возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега, особенно в утренние часы.

Холоднее всего в этот день будет во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Житомирской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Именно здесь жители снова столкнутся с по-настоящему зимней атмосферой: воздух будет оставаться ледяным даже днем, а снегопады будут создавать иллюзию возвращения января.

8 апреля

Во вторник, 8 апреля, в Украине сохранится нестабильная и по-зимнему холодная погода. Атмосферные фронты продолжат продвигаться по стране, принося с собой новую волну осадков. В большинстве областей ожидается снег или мокрый снег, местами с переходом в дождь - все будет зависеть от колебаний температуры в течение суток.

Ночные температуры будут колебаться от минусовых до небольшого "плюса" - от -3 до +5 градусов в зависимости от региона. Самые низкие показатели, по прогнозам синоптиков, ожидаются на западе и севере, тогда как в южных и восточных регионах воздух будет оставаться несколько теплее.

Днем холоднее всего будет на западе страны - там температура не поднимется выше +2 градусов. В центральных областях немного потеплеет - до +3, а на востоке сохранится относительно комфортная температура до +9 градусов.

Заметнее всего похолодание почувствуют жители Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областей. Именно здесь удержится прохладная, а местами даже зимняя атмосфера - с осадками, ветром и низкой температурой, которая создаст дополнительный дискомфорт, особенно в утренние часы.

Возвращение зимы станет неожиданным вызовом для многих украинцев. Синоптики советуют не спешить со сменой гардероба на весенний и внимательно следить за прогнозами. Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах - погодные условия могут существенно усложнить движение.